مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم

يبحث الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة عن مواعيد عرض المسلسل، خاصة بعد عرض أحداث الحلقة 25 وتقديم حسام داغر دليل إدانة أخيه للجهات المختصة وهو الفيديو المصور لجريمة قتل الطالبة سلمى بقرية تل شبورة، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة عقب صلاة التراويح التي تذاع على نفس القناة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.