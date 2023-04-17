طه دسوقي: كنت بديلا لممثل آخر في مسلسل الصفارة و«خايف من اللي جاي»

قال الفنان طه دسوقي، إنه من كرم الله سبحانه وتعالى حقق نجاحا كبيرا في مسلسل الصفارة الذي شارك به خلال الموسم الرمضاني الحالي، إذ تلقى ردود فعل واسعة من الجمهور على المسلسل، موضحا أنه أصبح لديه خوف من اختياراته بالمستقبل للأعمال الدرامية.

النجاح الكبير لدى الجمهور يولد لديهم توقعات كبيرة من الفنانيين

وأضاف في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنه مع نجاح أي عمل درامي تزداد توقعات الجمهور من الفنان، ما يولد خوف كبير لدى الفنان من أن يخذل الجمهور أو يقدم عمل لا يلبي توقعات الجمهور.

طه الدسوقي يكشف عن دعائه الخاص باختياراته الفنية

وكشف عن الدعاء الذي يلجأ إليه عند اختيار أعماله الفنية وهو «اللهم اختر لي ولا تخيّرني فإني لا أحسن الاختيار»، لافتًا إلى أن هذا الدعاء وراء جميع اختياراته السابقة، مضيفا أن ختياره بمسلسل الصفارة كان بكرم من الله تعالى إذ أن الدور بالبداية كان موجه للفنان أحمد الغندور، وأنه كان الاختيار الثاني بعد اعتذار الغندور.