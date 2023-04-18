تطورات جديدة في واقعة تزوير محررات رسمية بعابدين

أمرت نيابة عابدين، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية بدائرة القسم، كما أمرت ضباط المباحث باستعجال التحريات التكميلية حول الواقعة.

جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وتم التقابل مع أحد الأشخاص، الذي قرر بتضرره من «7 أشخاص» لتقديمهم شهادات طبية «ثبوت عجز» تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة، ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات، ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض، واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك، تثبت أحقيتهم في الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك، مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

وأمكن ضبط 6 أشخاص جميعهم عاملين بذات المكتب، بحوزتهم «جهاز كمبيوتر بمشتملاته- 2 جهاز ماسح ضوئى "سكانر"- ماكينه تصوير- جهاز طباعة ألوان- مبلغ مالي- إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين- مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين- استمارة تأمين اجتماعي دون بيانات».

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، بتزويرهم الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، مقابل تحصلهم على نسبة 10% من المستفيدين من القروض، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهم المؤثم.