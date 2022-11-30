المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المشدد لمدة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاطل، لاتهامه بتزوير محررات رسمية ومبالغ نقدية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1664 لسنة 2021 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم «مدحت ح أ»، 41 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة الخانكة، زور محررات رسمية «بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة»، منتحلا صفة أحد الأشخاص، وكذلك تقديمها بأحد الارتكازات الأمنية مع علمه كونها مزورة، وكذلك تزوير عملات نقدية على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل تهمة التزوير

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، منتحلًا صفة أحد الأشخاص من خلال تزوير بطاقة رقم قومي وكذلك رخصة قيادة، وتقديمها لأحد الارتكازات الأمنية، مع علمه كونهما مزورتين، وكذلك ضبط بحوزته كمية من العملات النقدية المزورة في أثناء قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته لبطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة واستخدامهما مع علمه كونهما مزورتين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.