محافظ جنوب سيناء: تنفيذ 95% من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل في يوم الإجازة الرسمي لتلبية احتياجات المواطنين، وجرى عقد اجتماع اليوم الاثنين مع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية.

وأضاف «فودة» في تصريح لـ«الوطن» أن جميع الشواطئ فتحت أمام المواطنين منذ الصباح وهناك توافد من الأهالي لزيارة الشاطئ مع ارتفاع درجات الحرارة، لتناول المأكولات والمشروبات احتفالا بشم النسيم.

تأمين الشواطئ

وأوضح أنه تلقى من غرفة عمليات المحافظة، وجرى تأمين كافة الشواطئ بمنقذين وسيارات إسعاف متواجدة طوال اليوم.

ووجه خلال الاجتماع بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات لأن أيام الإجازات هي أيام عمل لقيادات المحافظة من أجل خدمة المواطن.

استعدادات عيد الفطر

وأشار إلى أنه جرى توزيع خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوفير السلع ومراقبة الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المتنزهات والأماكن الترفيهية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2022، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، مشيراً إلى أنه جرى متابعة التجهيزات النهائية الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث، استعدادا لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

وتابع الموقف النهائي لتأشيرات الحج هذا العام، كما استعرض مع مديري المديريات عددا من الموضوعات الخاصة ومنها الزراعة وتشمل دراسة عقد مقدم من احد كبار المستثمرين للاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الداجني والحيواني وغيرها، ومتابعة تنفيذ خطة الكهرباء بكافة المدن، وأعمال الرصف الجارية بمدينة طور سيناء، تمهيدًا لافتتاح عدد من الطرق والمحاور بها.