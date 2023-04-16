موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة.. مدينة تسبقها بـ14 دقيقة

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة والتي توافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري أي بعد أيام قليلة، ويبحث الآلاف عن موعد صلاة العيد 2023 للاستعداد للصلاة والتجهيز لها برفقة الأهل والأصدقاء في المناطق المختلفة وفي الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد بالقاهرة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة

ووفق هيئة البحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة، يكون في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة فجرا، وتستعد مديرية الأوقاف في القاهرة لصلاة العيد حيث تم الإعلان عن الصلاة في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، علي أن يكون تحديد الصلاة في الساحات في كل محافظة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة

ويترقب الملايين من المسلمين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة للاحتفال بأيام العيد وتجمع الأسرة، حيث إن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بدقائق، كما أنه يتم تحديد موعد صلاة العيد 2023 في كل محافظة وفق مواقعها وفق المواعيد الرسمية المعلنة من قبل هيئة البحوث الفلكية في بيانها الرسمي بكل المواعيد على مستوى المحافظات.

أول مدينة يصلى فيها عيد الفطر 2023 في مصر

وتعد مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء أول مدينة تقام فيها صلاة العيد 2023، حيث تقام في تمام الساعة الخامسة و 33 دقيقة فقط، أي قبل صلاة العيد في محافظة القاهرة ب 14 دقيقة، كما أن آخر موعد لصلاة العيد في مصر يكون في مدينة السلوم في تمام الساعة السادسة و 10 دقايق أي بعد القاهرة ب 13 دقيقة، وفقا لما أعلنته هيئة البحوث الفلكية.