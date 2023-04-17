موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم

يترقب مشاهدو مسلسل نيللي كريم، معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقات الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة وتطور الأحداث، التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ونستعرض موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضه الأساسي في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وظهرت في بداية عرض حلقات مسلسل عملة نادرة على شاشة قناة cbc، بطولة نيللي كريم «نادرة»، وقوفها أمام حماها بعد وفاة زوجها، وبينهم خلافات على الميراث وأنه حرمها منه وشرط عليها زواجها من ابنها ووافقت على شرطه، وبدأت تضع خطة أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وأحمد عيد وجومانا مراد، ونهى صالح، ندى موسى ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.