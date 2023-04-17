تبدأ بهجة عيد الفطر بانطلاق تكبيرات العيد من مساء آخر ليلة في شهر رمضان، وتكتمل بصلاة العيد التي يتجمع فيها أكبر عدد من المصلين التي في أحيان كثيرة لا تستوعب الأعداد، ما يستلزم فتح الساحات للصلاة فيها وامتداد صفوف المصليين خارج المساجد، لذا قررت وزارة الأوقاف تخصيص ساحات معينة ومساجد كبيرة للصلاة العيد في كل محافظة، ويريد الكثيرون معرفة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة، وفق المعلن من وزارة الأوقاف المصرية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة

وحددت وزارة الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة، بعد حصر المديريات للساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب، لتكون أماكن ساحات صلاة عيد الفطر2023 في القاهرة والجيزة كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023

- مصطفى محمود بالمهندسين

- أسد بن الفرات بالدقي

- خالد بن الوليد بالكيت كات

- شارع السكري في بين السرايات

- عمر بن الخطاب بإمبابة

- البدر بشارع البوهي

- مسجد التقوى بشارع المشابك

- التيسير والتوحيد بالتعاون

- أبو العباس بطريق كفر طهرمس

- الصالحين بشارع أبو الهول

- أبو بكر الصديق بزنين

- الرحمن بشارع سباق خليل

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

- مسجد النور بطريق الكونيسة

- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية

- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة

- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي

- مسجد ذي النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب

- ساحات شوارع العدل وترسا والمدبح بالمنيب

- وميدان الحصري والنور والأبرار بالحي السادس.

موعد صلاة العيد 2023 في الجيزة والقاهرة

وتبدأ صلاة العيد 2023، في القاهرة والجيزة، في تمام الساعة 5:47 وفقًا للحسابات الفلكية ومواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمحافظتي القاهرة والجيزة.