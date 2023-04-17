«الهلال الأحمر»: تناول الأسماك المملحة في بداية الإفطار يسبب تلبك معوي

قدم الهلال الأحمر المصري عدة نصائح تزامنا مع إجازة شم النسيم، مناشدا المواطنين عدم بدء الإفطار بتناول الأسماك المملحة حتى لا تسبب الإصابة بتلبك معوي وعسر الهضم وارتفاع ضغط الدم، كما شدد على عدم الإفراط في تناولها، وتفضيل الرنجة عن الفسيخ لضمان عدم حدوث مشاكل صحية، والإكثار من تناول الخضروات وشرب المياه.

أضرار مضاعفة على صحة الحوامل والأطفال

ولفت الهلال الأحمر في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن تناول هذه الأسماك المملحة وكذلك الحوامل لما لها من أضرار مضاعفة على صحتهم، مناشدا مرضى ضغط الدم والقلب والكلى بتوخي الحذر من تناول الفسيخ، أو الإكثار من الأسماك المملحة، والابتعاد عن شراء الأسماك المملحة المتواجدة في الأسواق الشعبية والمكشوفة للهواء والشمس لأنها تكون أكثر عرضة للميكروبات، والأفضل شراؤها من المحال التجارية وتكون مغلفة.

تناول الخس البلدي يعطي قيمة غذائية

ونصح المواطنون أنه من الأفضل تناول الخس البلدي لأنه يعطي قيمة غذائية عالية وأيضاً البصل والليمون لتقوية المناعة، مع ضرورة تناول الخضروات مع الفسيخ والرنجة حيث أنها تقلل من نسبة الأملاح التي تدخل أجسامنا، مؤكدا على أنه في حالة ظهور أي أعراض مثل صعوبة في التنفس واضطراب وزغللة في الرؤية أو الغثيان، أو القيء والإسهال والتنميل، الرجاء التوجه سريعاً لأقرب مركز سموم لأخذ المصل، مؤكدا أن هذه الأعراض سريعة وتظهر عند التعرض للتسمم بسبب الفسيخ.