حملات مكثفة لـ «حماية المستهلك» على محال الفسيخ والرنجة في «شم النسيم»

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته التفتيشية المفاجئة على المحال والأسواق لضبط الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة الفاسدة أو غير القابلة للاستهلاك الآدمي، تزامنا مع حلول شم النسيم 2023، ضمن خطة انتشار حملات الجهاز في المواسم للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية وضبط المتلاعبين من التجار ببيع السلع الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

حملات مفاجئة على محال الفسيخ والرنجة

وحذّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، التجار وأصحاب محال بيع أسماك الفسيخ والرنجة من الغش التجاري في أي سلعة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تاجر أو سوبر ماركت يتلاعب بالأسعار أو يبيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين.

قانون حماية المستهلك

ووفقا للبيان، تُحرر حملات جهاز حماية المستهلك يوميا ما يقرب من 300 مخالفة على مستوى المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر أو صاحب المحل، بتحرير محاضر في النيابة، لتطبيق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يقر توقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

ويخصص جهاز حماية المستهلك خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضد التجار على الرقم 19588 للاتصال من أي خط أرضي، كما يوفر خدمة تلقي الشكاوى عبر الواتس أب على الرقم 01577779999.