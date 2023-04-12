«الهلال الأحمر»: توزيع 270 ألف وجبة ضمن مبادرة «كسر الصيام» في رمضان

قال الهلال الأحمر، إنه مع بدء بزوغ هلال شهر رمضان المبارك عام 2023 اكتمل بزوغ الهلال الأحمر المصري، ناشرًا إنسانيته بتبرعات المساهمين في ربوع الدولة المصرية.

وأضاف:، كانت أن أولى تلك التدخلات «حملة دفا» التي تولى فيها توزيع أكثر من 3000 بطانية في أكثر من 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

حملة مبادرة إطعام

وأوضح الهلال الأحمر الهلال الأحمر، أن صاحب تلك الحملة مبادرة «إطعام»، والتي شهدت هذا العام تغيرا نوعيًّا في خدمات المقدمة للشعب المصري وتم تنفيذ ذلك على عدة مستويات كالتالي:

- الأول: حملة «إمداد»، حيث تم من خلالها توزيع أكثر من 4000 سلة غذائية مكتملة المكونات على أكثر من 20 محافظة، عن طريق متطوعي الهلال الأحمر المصري بالقاهرة والمحافظات.

مبادرة كسر الصيام

- الثاني: مبادرة «كسر الصيام» وتهدف إلى مساعدة جميع فئات الشعب المصري المتأخرين عن إدراك الفطار في تناول وجبة خفيفة تمكنهم من الاستمرار حتى أقرب مكان متجهين إليه.

وتم عبر هذه المبادرة توزيع أكثر من «270000» وجبة خفيفة تشمل زجاجة مياه معدنية وعلبة صغيرة بسكوت بالتمر، وقد انتشر أكثر من «1000 متطوع» من متطوعي الهلال الأحمر المصري في ربوع الدولة المصرية لتعميم هذه المبادرة في أكثر من 24 محافظة، ومساعدة أكبر عدد ممكن من المارة.

كما حققت هذه المبادة بعدا يضمن سلامة قائدي السيارات، حيث حرص متطوعو الهلال الأحمر على نشر شعار «هدئ السرعة تصل آمنا».

- الثالث: مبادرة «مطبخ الخير»، إذ تولت بعض فروع الهلال الأحمر في العديد من المحافظات تقديم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، من خلال قاعدة بيانات متوفرة في الفرع بالحالات الأكثر احتياجا.

وأكد الهلال الأحمر، أن ذلك يأتي هذه المعونات والمبادرات المقدمة من الشعب المصري بكافة أطيافه، وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، واستمرارا لجهوده الإنسانية في الداخل والخارج، والتي كان آخرها المبادرة بإرسال التبرعات العينية والدعم اللوجستي فور وقوع أزمة الزلازل السورية التركية الأخيرة؛ إعلانًا عن مساندة الشعب المصري للشعبين.

ويستمر الهلال الأحمر في تلقي التبرعات التي يدعم من خلالها تلك المبادرات والتدخلات بمقر الجمعية الكائن امتداد شارع عبدالرازق السنهوري – مكرم عبيد - مدينة نصر، أو التبرع عبر الحساب المخصص في بنكي القاهرة أو البنك التجاري الدولي CIB برقم (91111) أو عبر البنك العربي الأفريقي تحت رقم (702379)، ويمكن إرسال رسالة نصية من أي موبايل على رقم (9770) ، كما يمكن الاتصال على رقم (01150002790) وإرسال مندوب الهلال الأحمر المصري في أي نطاق داخل جمهورية مصر العربية.