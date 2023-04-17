وزير التعليم يطمئن على أوضاع البعثة والطلاب المصريين بالسودان

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.

التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والهجرة

وأكّد الدكتور رضا حجازي، خلال الاتصال، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بأوضاع البعثة في السودان واتخاذ الإجراءات المناسبة سواء حيال استمرار بقائهم هناك أو عودتهم.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم.

9 مدارس مصرية بالسودان

ويبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية بدولة السودان الشقيق 9 مدارس موزعة ما بين مدارس للتعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي وهي مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي بحلفا الجديدة، المدرسة الأهلية الثانوية بعطبرة، مدرسة التكامل الثانوية بحلفا الجديدة، مدرسة سنكات الثانوية الصناعية، مدرسة أم ضوبان الثانوية الزراعية، مدرسة الجيلي الصناعية وتعليم أساس بالجيلي، مدرسة ناصر العربية الثانوية وتعليم أساسي بجبل الاولياء، مدرسة الشجرة العربية الثانوية وتعليم أساسي بالخرطوم، مدرسة الهرسة العربية الثانوية وتعليم أساسي في مدينة ود مدني.