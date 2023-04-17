«التعليم»: امتحان تكميلي للطلاب المتغيبين عن الترم الثاني بعذر مقبول

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهمًا وعاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن حالات الغياب الطلاب بعذر مقبول بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي المقرر أن يبدأ يوم 6 مايو وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

امتحان تكميلي للطلاب المتغيبين بعذر مقبول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني.

حالات يحق للطالب دخول الدور الثاني

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يؤدي الطالب الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه في حال وجود اكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذت اليوم .