«التعليم» تحظر اصطحاب التليفون والكاميرات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 بغرض الغش أو الشروع في الغش.

منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير

وحذرت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، من اصطحاب التليفون والكاميرات في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن الطالب يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

ضمان سرية الامتحان

وشددت وزارة التربية والتعليم، على اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات أولى وتانية ثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 بجميع لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كل الإجراءات لضمان سرية الامتحان.