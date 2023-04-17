«التعليم»: تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، المقرر أن يعقد يوم 6 مايو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، يتم تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني، الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب إلكترونيا وورقيا في آنٍ واحد.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الجيزة

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونص وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.