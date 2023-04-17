رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزيرة الثقافة تجتمع بوفد «حياة كريمة» لبحث تكثيف التعاون بقرى المبادرة

كتب:

إلهام الكردوسي
12:59 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تجتمع مع مبادرة حياة كريمة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تجتمع مع مبادرة حياة كريمة

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بوفد من مسئولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لبحث سبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في القرى التي تشملها المبادرة.

حيث وجهت وزيرة الثقافة، بتكثيف الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، وتشكيل فرق عمل لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات الإبداعية والفنية ودعمهم، وتسيير المزيد من القوافل الثقافية وهي التجربة التي لاقت نجاحا خلال شهر رمضان.

نيفين الكيلاني: الاهتمام بقرى الصعيد المحرومة 

كما وجهت بسرعة إنشاء منافذ مشروع «كتابك»، بقرى المبادرة والاهتمام بصعيد مصر، وأوضحت أن بداية منافذ مشروع «كتابك»، ستكون بسوهاج وقنا، مع مراعاة تنوع وشمول العناوين التي سيتم تزويد منافذ المشروع بها.

تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المثمر بين وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة ومبادرة حياة كريمة تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، وبناء قرى تكفل حياة كريمة لمواطنيها.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والعقيد حسني التميمي، رئيس الغرفة المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، العقيد كريم توفيق رئيس القطاع الهندسي، العقيد محمد مصطفى، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، مهندس محمد صديق، مدير أول القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، ندا خضر، مدير قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات، حمدي ممدوح، عضو فريق التنمية المتكاملة والمبادرات.

اقرأ المزيد:

وزارة الثقافة تختتم فاعليات برنامج «هلّ هلالك 7».. الليلة

وزيرة الثقافة تجهز مكتبات متنقلة بالتعاون مع وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تتسلم مكتبة شاكر عبدالحميد اليوم

آخر موعد للتقدم على وظائف هيئة الكتاب في وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تستعد لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب

وزارة الثقافة تحتفل بعيد الأم بأمسية «ست الحبايب».. الأربعاء المقبل

«التنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين بالمحافظات

تفاصيل وظائف وزارة الثقافة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
بقلم إلهام الكردوسي