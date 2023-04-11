المسرح القومي يبدأ استعداداته لإنتاج مسرحية صاحب الوردة

تستعد وزارة الثقافة مُمثلة في البيت الفني للمسرح المسرح، لإنتاج مسرحية «صاحب الوردة»، تأليف عبدالرحيم كمال، على خشبة المسرح القومي الذي يديره الفنان أيمن الشيوي، والتي تأتي ضمن خطة الإنتاج المسرحي للعام الجاري لوزارة الثقافة التي أعلن عنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح، مطلع يناير 2023.

استعدادات إنتاج مسرحية صاحب الوردة

ونشر الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، صورة عبر حسابه على فيس بوك، تجمعه بفريق العرض، وبينهم عبدالرحيم كمال، المؤلف، وأبطال العرض، أحمد عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي، من أحدث التحضيرات التي تتضمن اجتماعا لفريق العرض مع الدكتور أيمن الشيوي، بعد توليه منصب مدير المسرح القومي، معلقا: «بسم الله وعلي بركة الله، المسرح القومي، صاحب الوردة».

فريق عرض صاحب الوردة

وننظم فريق العرض المسرحي «صاحب الوردة» في يناير الماضي، احتفالية للإعلان عن العرض على المسرح القومي، وشارك في الاحتفال مؤلف العرض، والأبطال، أحمدعبدالعزيز ورانيا فريد شوقي، والفنانين، محمد صلاح آدم، ويوسف إسماعيل، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم؛ وداليا اشرف، أشعار إبراهيم عبد الفتاح، موسيقى وليد الشهاوي، ديكور محمود حنفي، ومن إخراج أحمد شوقي.