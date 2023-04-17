ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، شنت أمس الأحد، حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم، وذلك في إطار توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة، وضبط 3 أطنان و138 كجم أسماك ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.