مدير مجازر سوهاج يكشف عن فوائد «كبدة الدجاج»: مصدر مهم لفيتامين B12

يفضل العديد شراء كبد الدجاج، لسهولة تناولها خاصة للأطفال، فضلًا عن طرق إعدادها المتنوعة وانخفاض أسعارها، إذ يتراوح سعرالكيلو مابين 40 حتى 50 جنيهًا على مدار الأسبوع.

أهمية كبد الدجاج

ويوضح الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير مجازر محافظة سوهاج بمديرية الطب البيطري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كبد و«قوانص» الدجاج ذات فائدة عالية ولكن قبل تناولها يجب غسلها بمياه وملح وخل للتخلص من آثار ضارة.

مصدر لفيتامين بي

وأوضح أن كبد الدجاج تزود الجسم أكثرمن 3 أضعاف احتياجه اليومي من فيتامين B12 والذي يعد أحد الفيتامينات الرئيسية التي تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء المهمة، والعمل على منع فقر الدم والحد من الأنيميا،كما تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تحسين وتقوية النظر والرؤية الجيدة.

مصدر لحمض الفوليك

-كما أن بها حمض الفوليك الذي يقوي الخصوبة ويساعد على منع العيوب الخلقية للأجنة، كما أنها مفيدة للأسنان واللثة والعظام لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفور الذي يعمل مع الكالسيوم على بناء العظام، وتحتوي على فيتامين B1 وهو فيتامين أساسي يعمل على تجديد أنسجة وخلايا الجسم والجلد، ونقصه في الجسم يحدث حرقان حول الفم واللسان وتشققات للجلد في أماكن مختلفة من الجسم.

فوائد «قوانص» الدجاج

وأضاف أن «قوانص» الدجاج لها أيضا فوائد متعددة ولكن يجب التخلص تمامًا من الدهون المحيطة بها، وغسلها بالملح والليمون جيدًا ثم نقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح للتخلص من آثار رائحة هضم الطعام.

وأشار إلى أنها تعد مصدراً غنياً بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم، بالإضافة على احتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور، ومنشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعمل على تعزيز زظائف المخ المختلفه من الفهم والاستيعاب، وتحسن عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية، كما أنها وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص وزنهم نظرا لانخفاض نسبة الدهون بها.