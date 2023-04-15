ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مملحة غير صالحة في حملات بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية من خلال أجهزتها المعنية لمواجهة كافة أشكال الغش والتدليس والتلاعب بأقوات المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن

شدد محافظ الجيزة علي ضرورة الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك و إستعدادا لإستقبال اعياد شم النسيم والفطر المبارك مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

المرور على السلاسل التجارية والمحال وثلاجات حفظ اللحوم

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأحياء المعنية في المرور علي السلاسل التجارية والمحال وثلاجات حفظ اللحوم والتي اسفرت عن إجمالي ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستخدام الآدمي بسلاسل تجارية ومحال بأحياء الهرم والعمرانية والوراق وناحية أكتوبر .

ضبط مخزن سري لذبح البتلو بجنوب الجيزة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مخزن سري لذبح البتلو بحي جنوب الجيزة وقد تم التحفظ على المضبوطات وغلق المجزر المخالف بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.