4 مزايا لبرنامج «اتعلم حرفة» للمتعافين من الإدمان.. اعرف شروط التقديم

يستهدف برنامج «اتعلم حرفة»، الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعدة المتعافين على اقتحام سوق العمل، والإسهام في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان، بالإضافة إلى رفع مستويات المهارات المهنية، التي تؤثر إيجابيا على تحسين حياة المتعافين، وتحسين أحوالهم، طبقا لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 4 مزايا لبرنامج «اتعلم حرفة» للمتعافين من الإدمان، وفقا لموقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

4 مزايا لبرنامج «اتعلم حرفة» للمتعافين من الإدمان

1- توفير شنطة من الأدوات والمعدات التي تضمن لهم الدخول في سوق العمل.

2- إمكانية الترشيح لفرص عمل بالمصانع.

3- توفير بدل انتقال يوميا طوال فترة البرنامج.

4- الحصول على شهادة معتمدة من مجلس التدريب الصناعي.

شروط الاستفادة من برنامج «اتعلم حرفة»

- سن المتعافي من الإدمان المرشح للتدريب يبدأ من 18 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة.

- التدريب يشمل (الذكور والإناث).

- يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة.

- يشترط أن يحمل بطاقة الرقم القومي.

- الأخصائي النفسي هو المسؤول عن ترشيح المتعافين للتدريب.

- أن يمر على المتعافي 4 أشهر كحد أدنى للتبطيل، مع أهمية التأكد من عدم حدوث زلة خلال تلك الفترة.

- إجراء تحاليل «عشوائية ومفاجئة» خلال مدة البرنامج التدريبي.

- يشترط أن تكون نسبة الحضور 80% كمقياس للنجاح.

- اجتياز اختيارات قبلية وبعدية والخاصة بطبيعة المهنة التي سيتم تدريبه عليها.