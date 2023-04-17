مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار في مركز الوسطى ببني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان قرية أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بمصرع شخص مجهول الهوية

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار قرب مزلقان قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة التعرف على هويته وإخطار ذويه للتعرف عليه.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التعرف على هويته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن عقب تعرف أهليته عليه.