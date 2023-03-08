مصرع سيدة دهستها مقطورة وإصابة مسن في حادث قطار بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، حيث صدمتها سيارة نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، فيما أصيب رجل مسن صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بحي الحبشي في جنوب مدينة المنيا.

مصرع سيدة في حادث بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل رقم 4628 ن ج ر، بمقطورة 2195 ن ك ر، بسيدة أثناء عبورها الطريق الصحراوي الغربي، أمام محطة وقود بتروفين بقرية البهنسا بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع بطة محمد حسين 55 عاما، تقيم بقرية البهنسا ببني مزار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

قطار يصدم شخصا في مدينة المنيا

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا، بلاغا باصطدام قطار بشخص، أثناء عبور مزلقان الحبشي بمدينة المنيا، وبالفحص وإجراء التحريات تبين إصابة حنا متى شحاتة، 70 عاما، باشتباه كسر بالكتف اليمنى والساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.