الأمن يكشف حقيقة فيديو مطاردة ملاكي لـ سيارة إسعاف بالمعادي: مشاجرة مع السائق

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنا قيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريق سيارة إسعاف «بداخلها حالة مرضية» بطريق كورنيش المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وباستدعاء المذكور قرر بأنه أثناء سيره بسيارته بطريق كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة اصطدمت به سيارة إسعاف مسرعة.

وحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية تطورت لقيام قائد سيارة الإسعاف بالتعدي عليه بالسب وفر مسرعا بالسيارة، فقام بمحاولة اللحاق به واستيقافه والاستغاثة بالخدمات المرورية لاتخاذ إجراء قانوني ضده، إلا أنه علم بأن سيارة الإسعاف بداخلها حالة مرضية فانصراف ورفض إتخاذ إجراء قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.