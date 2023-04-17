أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، والذي ينتهي معه العام الدراسي 2022 - 2023.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني

وبحسب جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية المستوى الرفيع يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الأربعاء 26 أبريل 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والصف الثاني الثانوي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

- الخميس 27 أبريل 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي، والصف الأول الثانوي.

- السبت 29 أبريل 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

امتحانات المستوى الرفيع تنتهي 30 أبريل

- الأحد 30 أبريل 2023: مادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي، ومادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.