جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمطروح.. عملي ونظري

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمطروح أعلنته مدرية التربية والتعليم بمطروح عقب اعتماده من اللواء خالد شعيب محتفظ مطروح مع جميع جداول المراحل التعليميه المختلفه الإبتدائي والإعدادي والثانوي في جميع المدارس بالادرات التعليمية بنطاق المحافظة في ظل الاستعدادات الكامله التي يجري تنفيذها لاستقبال أمتحنات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمطروح

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمطروح جرى ابلاغ جميع مديري المدارس الاعداي به في مدن مطروح الثمانيه الحمام والعلمين والبعه ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة وهو كالتالي:-

- امتحان مادة التربية الدينية وتكنولوجيا المعلومات والكمبوتر يوم 29- 4 - 2023.

- امتحان مادة التربية الفنية 30 -4 -2023

- امتحان مادة اللغة العربية 7- 5 - 2023.

- امتحان مادة الجبر والأحصاء يوم 8 - 5 - 2023.

- امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم 9 - 5 - 2023.

- امتحان مادة العلوم يوم 10 - 5 - 2023.

- امتحان مادة الهندسة والدراسات الإجتماعية يوم 11- 5 - 2023.

مطروح إستعدت لامتحانات الصف الأول الإعداي

وحول جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمطروح، أكد قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه جرى التجهيز لجميع أعمال الامتحانات في نطاق المحافظة بجميع الإدارات التعليمية من الحمام شرقا وحتي السلوم غربا وسيوة جنوبا، وذلك داخل جميع اللجان التي ستجري بها الامتحانات من خلال مديري الإدارات التعليمية وبالتعاون مع مديري المدارس.

وتابع: كما يتم مراجعة اللجان عبر إدارة المتابعة والمديرية وتطبيق جميع الإجراءات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، منها الإجراات الإحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات تتابع جميع المواد منذ انطلاق فعاليات الامتحانات وحتي انتهائها.