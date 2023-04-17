جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني، الذي ينتهي معه العام الدراسي الجاري.

وتقدم «الوطن»، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم.

- الأربعاء 3 مايو 2023: مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

- السبت 6 مايو 2023: مادتي اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.