نصائح لتناول البيض في عيد شم النسيم.. احذر الألوان الصناعية

البيض الملون أحد مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم الذي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المعظم، ويعد البيض طعاما مناسبا لتناوله في رمضان وغيره، حيث يفضله البعض في السحور، وهو مسمح له بفرصة الاحتفال بأجواء عيد شم النسيم في السحور.

تناول البيض في شم النسيم

ويعد البيض أحد أهم مصادر البروتين، إذ توفر البيضة الواحدة 6 جرامات بروتين، كما أن تلوين البيض أحد العادات المتوارثة منذ المصريين القدماء، ويلجأ البعض لتلوين البيض احتفالاً بشم النسيم بألوان صناعية ضارة وهي عادة خاطئة، وتوجد عدة بدائل للألوان الصناعية، حيث توجد الألوان الطبيعية والخضروات التي تعطي نفس النتيجة مثل سلقه مع القهوة أو البنجر والكركدية والخس، أما الألوان الصناعية فتنفذ إلى مسام البيضة الداخلية ويتسرب اللون من القشرة إليها.

نصائح تناول البيض في النسيم

ولكون البيض أحد العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم، نصح جها حماية المستهلك، باتباع عدة تعليمات يجب مراعاتها قبل شراء البيض وتناوله.

- فحص البيض ظاهرياً عند شراءه والتأكد من أن تكون القشرة سميكة وصافية اللون وذات ثقل ولا يوجد بها أي شروخ ويفضل أن تكون خشنة.

- حفظ البيض في الثلاجة في المكان المخصص له وتوضع البيضة على طرفها المدبب حتى لا يختلط الصفار بالبياض.

- غسل البيض جيداً قبل استعماله.

- سلق البيض جيداً للقضاء على الميكروبات، وإضافة قليل من الخل أو الملح لماء السلق لضمان سلامة قشرة البيض من الشرخ أثناء عملية السلق.

- عند تلوين البيض يراعى استعمال الألوان الطبيعية مثل: «الكركدية، البنجر، قشر البصل، البقدونس... إلخ».

إجازة شم النسيم 2023

ويوافق اليوم الاثنين 17 إبريل والموافق 26 من شهر رمضان 1444 هجريًا، عيد شم النسيم وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بخصوص العطلات الرسمية في عام 2023.