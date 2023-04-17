يبحث الجميع عن مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد 2023، إذ تستعد البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، لاستئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل 2023، وذلك بعد إجازة طويلة نسبيًا امتدت على مدار 6 أيام متتالية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

عدد أيام إجازة البنوك في عيد الفطر 2023

ووفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنَّ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ من يوم الخميس 20 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل، وسوف تكون مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، وبذلك تكون عدد أيام إجازة البنوك في عيد الفطر 2023، هم عددهم 6 أيام وفقا لقرار مجلس الوزراء بإجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد

تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء ومن ضمن الاجازات مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد 2023، وتبدأ مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل 2023.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول موعد إجازة عيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء 2023، بعدما نشرته الجريدة الرسمية قبل قليل في عدد خاص حمل رقم 14 مكرر ومن ضمنهم مواعيد عودة عمل البنوك بعد العيد 2023.

مواعيد عمل البنوك في مصر اليوم

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 ، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.