مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023.. 5 ساعات للتعامل مع الموظفين بالفروع

أعلن البنك المركزي المصري، عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023، حيث تم بدء العمل بهذه المواعيد بداية من اليوم وتستمر حتى نهاية شهر رمضان .

كشف البنك المركزي إنه وفق مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2023 التي تم تحديدها، ستقل ساعات العمل في فروع البنوك لتكون مناسبة للموظفين والعملاء خلال فترة الصيام.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023.. العمل 5 ساعات فقط

وأعلن المركزي مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023، ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية بعد الظهر، لتصبح ساعات العمل للموظفين في البنوك هي 5 ساعات فقط.

استمرار الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي

وترتبط مواعيد العمل في البنوك بتنظيم عمليات سحب وإيداع الأفراد والشركات، وخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، وصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الخدمات التي توفرها البنوك للمواطنين الذين يتعاملون من خلال الفروع، حيث أن الخدمات الإلكترونية والسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي تعمل بشكل طبيعي.

وخلال الساعات الماضية ترقب الكثير من المواطنين إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان، والذي بدء اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 .