دليل مواعيد كامل للمواطنين في رمضان.. أبرزها البنوك والمخابز والسوبر ماركت

حددت وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات المعنية مواعيد فتح وغلق عدد من الهيئات الني تقدم خدماتها لجمهور المواطنين، أثناء شهر رمضان المعظم.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد غلق وفتح المحال والسوبر ماركت والمخابز والبنوك، خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

تأتي مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، من 9:30 صباحًا إلى 1:30 بعد الظهر، كما هو معلن من قبل البنك المركزي.

مواعيد عمل المخابز البلدية في رمضان

تبدأ مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، وفقا لما هو معلن من قبل وزارة التموين، التي قررت استثناء بعض المخابز ليمتد العمل بها خلال الفترة المسائية، حتى الساعة الـ9 مساء.

مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم

مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، يوميا الساعة الثانية صباحا.

مواعيد إغلاق الورش ومحطات الوقود

تلتزم الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد إغلاق محال البقالة والسوبر ماركت

لا تخضع محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لقرار مواعيد الغلق، وكذلك محلات بيع الفواكه والخضراوات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.