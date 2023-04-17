تعرف على موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444

من المقرر أن يكون عيد الفطر المبارك وكذلك موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444 بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل، 21 أبريل الحالي بعد أن يتم تحري هلال شوال وتأكيد الموعد مساء الخميس المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444

ووفقاً للبحوث الفلكية والاستطلاعات، فإنَّ موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444، تبدأ في تمام الساعة 6:11 صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي.

كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية للملكة العربية السعودية في بيان لها، أنَّه وفقا للمعلن عن موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444، فمن المقرر أن يمتد وقتها حتى ميقات آذان صلاة الظهر، أو صلاة الجمعة.

هل يجوز تأخير وقت صلاة العيد؟

فيما يجوز تأخير صلاة عيد الفطر المبارك حتى يخرج الأفراد الزكاة، على أن تبدأ التكبيرات عقب صلاة الفجر لليوم الأول من أيام العيد.

أما عن أماكن وموعد إقامة صلاة العيد داخل المدينة المنورة وفقا للجهات المعنية داخل السعودية، فيتثنى للراغبين بأداء الصلاة بالمسجد النبوي أو بمساجد المدينة المنتشرة على مستوى المنطقة، وإن تعذر الحضور يتم أدائها في المنزل.

ساحات وأماكن صلاة العيد بالمدينة المنورة

من المخطط أن تقام صلاة عيد الفطر المبارك 2023 بعد التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، بالمسجد النبوي الشريف ومساجد مدينة المصطفى، ويمكن للمصلين تأدية الصلاة بمصليات الأعياد المختلفة من المساجد والجوامع.

يشار إلى أنَّ المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير المساجد التاريخية بها، حيث يتم تجديد مسجد القلعة بالمدينة المنورة بهدف تعزيز الحضارة الإسلامية ومعالمها بالمملكة.