اقترب موعد عيد الفطر المبارك، بعدما أوشك شهر رمضان على الانتهاء، كما إعلان معهد البحوث الجيوفيزيقية أن يوم 21 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، ونعرض في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع محافظات مصر وعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع محافظات مصر وعدد أيام الإجازة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع محافظات مصر وعدد أيام الاجازة حددته هيئة المساحة المصرية ومجلس الوزراء، وفقا لحسابات خطوط الطول والعرض ومساقط الظل بكل مدينة ومحافظة، والت عادة ما تختلف حتى 15 دقيقة خاصة بين مدن الجنوب والشمال، كما تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى.

عدد أيام إجازة عيد الفطر2023

بينما مجلس الوزراء حدد أيام الإجازة كالتالي:

- يوم وقفة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الخميس 20 أبريل

- أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة 21 أبريل

- ثانى أيام عيد الفطر2023 المبارك يوم السبت 22 أبريل 2023

- ثالث أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 23 أبريل

- ثالث ايام عيد الفطر المبارك 2023 يوم الاثنين 24 أبريل

- يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

خريطة صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها موعد صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات وفقا لهيئة المساحة المصرية ليستعد الجميع للصلاة وإخبار بعضهم البعض للتجمع وأداء الصلاة معا،

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القاهرة فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة مرسى مطروح فى تمام الساعة 6:2 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسماعيلية فى تمام الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة ابو سمبل فى تمام الساعة 5:54 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة السلوم فى تمام الساعة 6:10 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة دمياط فى تمام الساعة 5:43 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة نويبع فى تمام الساعة 5:35 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة حلايب فى تمام الساعة 5:34 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة شلاتين فى تمام الساعة 5:37 صباحًا

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط فى تمام الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة قنا فى تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد فى تمام الساعة 5:56 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج فى تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة كفر الشيخ فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة السويس فى تمام الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة العريش فى تمام الساعة 5:36 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة الطورفى تمام الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة البحيرة فى تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة شرم الشيخ فى تمام الساعة 5:38 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة طابا فى تمام الساعة 5:33 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة سانت كاترين فى تمام الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسوان فى تمام 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمرفى تمام الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنوفية فى تمام الساعة 5:48 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية فى تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بورسعيد فى تمام الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الغربية فى تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الدقهلية في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

تجهيزات صلاة عيد الفطر 2023

حددت مديريات الاوقاف بالمحافظات عدة مسجد رئيسية وساحات ومراكز تجمع لأداء صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات وتم تجهيزها للتنظيف والتعقيم إستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك التى يجتمع بها المواطنين.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023

كما أعلنت مديريات الأوقاف بكل محافظة عن ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات ليلتزم بها المصليين بينها الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعدة إستخدم الألعاب النارية وفتح المساجد قبل موعد الصلاة بوقت مناسب وإغلاقه عقب الصلاة، مع مراعاة الأطفال لأداء الصلاة وعدم حرمانهم من فرحة وبهجة صلاة العيد التى تجتمع بها العائلة معا.

مظاهر صلاة عيد الفطر 2023

حيث تشتهر صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات وصلاة عيد الأضحى المبارك لدى المصريين بعدة طقوس بينها إرتداء الملابس الجديدة للنساء والأطفال والرجال، خاصة الجلباب الأبيض، ثم تبادل التهانى وتوزيع الحلوى والبالونات ومخبوزات العيد والعيدية على الاطفال، فتجتمع الأسر معا للخروج للصلاة فى صلة للرحم وكانهم فى نزهة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 وعيد الاضحى

كما تعد صلاة العيد فى مصر، بالعيدين الفطر والاضحى، أولى مظاهر الإحتفال بالعيد، بداية من رفع التكبيرات ثم اداء الصلاة بالمساجد والساحات ثم تبادل التهانى واطلاق البالونات فى بهجة وسعادة ويحين موعد صلاة عيد الفطر وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك عقب الشروق.