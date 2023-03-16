«السياحة» تحدد الحد الأدنى لإقامة الحجاج في المدينة المنورة بـ3 ليال

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ملحقا مكملا لضوابط الحج السياحي التي تم إصدارها نهاية الأسبوع الماضي، وشمل ملحق الضوابط التي تم ارسالها إلى غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية تحديد رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي لهذا العام.

مبالغ جدية الحجز

وحددت الضوابط بأن يكون مبلغ جدية الحجز الذي سيدفعه المواطنين المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، عند تسجيل أسمائهم 20 ألفا و100 جنيه، فيما حددت مبلغ 40 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم.

ولفتت الوزارة إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي ستقوم عند تسجيل أسماء المتقدمين للحج بإيداع مبالغ جدية الحجز لكل متقدم، بأحد الحسابات التي خصصتها الغرفة ببنك مصر.

وأوضح ملحق الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار عددا من الاشتراطات حول آلية تسجيل المتقدمين للحج السياحي لعل أهمها ما يلي:

الارتباط العائلي

1- يُسمح للشركة بتسجيل الارتباط العائلي (الأقارب في طلب واحد)، وبحد أقصى 5 أفراد لكل ارتباط.

2- الحد الأدنى لإقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة لكافة مستويات وبرامج الحج هي 3 ليال كحد أدنى.

3- في حالة رغبة شركة السياحة المنظمة لبرامج الحج في تعديل البرنامج داخل ذات المستوي يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه دون أي زيادة.

4- لا يسمح بتقديم خدمات إضافية في منطقة المشاعر المقدسة بمني وعرفات إلا لبرنامج الـ 5 نجوم، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقاً لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحاً به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة.

5- لا تقبل الشكاوى المقدمة عن تنظيم الحج بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ عودة الحاج، وتدرج هذه المدة في العقد المبرم بين الشركة السياحية والحاج.

6- تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصالاً للحاج موضحاً به قيمة ومستوي البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها.