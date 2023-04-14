خالد الجندي عبر قناة الناس: الصدقة ستحقق لك الأمان في يوم القيامة

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن فضل الصدقة يوم القيامة، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس».

يوم الفزع الأكبر

وأضاف خالد الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة الناس: «يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، وكل أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن تدل على أنه يوم صعب»، مشيرًا إلى أن الصدقة هي التي ستحقق لك الأمان في هذا اليوم.

وتابع: «مش مهم أموال الدنيا كلها، لكن المهم أن تكون في أمان يوم القيامة، كل واحد سيكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس».

وظيفة الشياطين

كما استشهد الجندي بحديث آخر للنبي: «ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنه لحيي سبعين شيطانًا»، متابعًا: «أي مال تمتلكه فهناك 70 شيطانًا راكبين عليه لتخويفك من الفقر والإنفاق، وعندما تتصدق فأنت بذلك تفك هذا المال من الشياطين»، موضحًا أن وظيفة الشياطين تخويف الإنسان على ماله.