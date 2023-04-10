خالد الجندي عبر قناة الناس: لدينا 18 جهة للرقابة على أموال الصدقات والتبرعات

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من أمتع النعم التي أنعم بها الله علينا، أنه يعرفنا طريقنا وكيف نؤدي العبادات، مصداقا لقوله تعالى «سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم»، مشددًا على أن الدولة أحكمت قبضتها على أموال الصدقات والتبرعات، والتي كانت تتسرب في غير أماكنها، إذ كانت ترد إلى المجتمع في صورة أسلحة وإرهاب ومؤامرات.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «أصبحنا نعلم الجهات التي يمكننا توجيه الصدقات إليها، هذا الأمر لم نكن نعلمه من قبل، لدينا مشروعات خيرية كثيرة جدا يمكننا وضع أموالنا وصدقاتنا وزكاتنا فيها، وليس لدينا مشكلة الآن».

خطورة النصابين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «قبل ذلك كانت هناك جماعات متخصصة في الاستيلاء على أموال زكاة الناس، فقد كان الفقراء يزدادون فقرا بسبب النصابين والمدعين الذين يلتهمون أموال الزكاة بجمعيات وهمية لكن لا يجرؤ أحد على فعل ذلك الآن، هناك 18 جهة رقابية».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.