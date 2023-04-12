خالد الجندي: اجعلوا العشر الأواخر من رمضان كلها ليلة قدر ولا تنشغلوا بعلاماتها

نصح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المتابعين بألا يشغلوا أنفسهم بعلامات ليلة القدر على أن يجعلوا العشر الأواخر من شهر رمضان كلها ليلة قدر، قائلا: «في يدي 10 أظرف، كل ظرف فيهم فارغ عدا ظرف واحد فقط».

لا تنشغلوا بعلامات ليلة القدر

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «هناك ظرف واحد به شيك بمبلغ مليون جنيه، على أن يكون ثمن الظرف الواحد 100 جنيه، فتشتري كام ظرف؟.. فيه واحد عاقل عمل حركة لطيفة اشترى الـ 10 أظرف بـ 1000 جنيه وبالتأكيد سيكسب من ضمنهم الظرف الذي بداخله مليون جنيه».

ليلة خير من ألف شهر

وتابع: «المسابقة الحقيقية هي أننا في هذه الليالي بها ليلة خير من ألف شهر، ستفرق معك في كل شيء، يا ترى ستغشل بالك بأنها ستكون ليلة 21 أم 23 أم 25 أم 27 أم 29 ؟ أم ستشغل بالك بأن الشمس غابت أم نزل مطر؟ وبالتالي يجب علينا ألا ننشغل بعلامات ليلة القدر ولكن بأعمال ليلة القدر».