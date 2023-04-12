خالد الجندي: العامل على توصيل الصدقة للمستحقين كالغازي في سبيل الله.. «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، متابعا: «من يسهرون على الجمعيات الأهلية المعتمدة الصادقة بأمانة وإخلاص، كالغازي في سبيل الله، لذلك المشايخ تتسابق للدعوة للأعمال الخيرية».

الأعمال الخيرية من الجهاد

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدعوة للأعمال الخيرية نوع من أنواع الجهاد، وأي شخص يستطيع توصيل الخير لفقير مثله مثل الذين يقاتلون في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته.

وتابع: «أبشر كل إنسان يقوم بهذه المهمة، مكانتك مثل المجاهد في سبيل الله والغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته».

المؤمن يستظل يوم القيامة في ظل صدقته

وواصل: «الصدقة وظيفتها مثل الطفاية لإخماد الحريق، فالصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته».