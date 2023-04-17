بيض ملون وحلوى داخل دير سانت كاترين احتفالا بشم النسيم

دير سانت كاترين من الأماكن الدينية المقدسة على مستوى العالم، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس، ويستقبل آلاف السياح سنويا من جميع بلدان العالم، لأن زيارته أحد مناسك الحج بالنسبة لـ الروم الأرثوذكس.

واحتفل رهبان الدير بشم النسيم على طريقتهم الخاصة، وفقا لتصريحات الشيخ أحمد أبو راشد، مستشار دير سانت كاترين الذي قال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الرهبان والقساوسة احتفلوا بعيد القيامة وشم النسيم بإقامة صلوات وتوزيع بيض ملون وحلوى على المشاركين في صلاة عيد قداس عيد الميلاد المجيد.

توزيع بيض ملون وحلوى

وأكد مستشار دير سانت كاترين أن الرهبان في شم النسيم يقوم بتوزيع البيض الملون على أطفال بدو سانت كاترين، والحلوى فرحة وسعادة بعيد القيامة المجيد، موضحًا أن الرهبان يحتفلون بالصلاة، ثم يجري توزيع البيض الملون على المشاركين في القداس من طائفة الروم الأرثوذكس والموجودين داخل الدير.

احتفال دير سانت كاترين بشم النسيم

في السياق، قال الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بسانت كاترين إن طائفة الروم الأرثوذكس تحتفل داخل دير سانت كاترين بأسبوع الآلام حيث تجري الصلوات، طوال ثلاثة أيام قبل شم النسيم بيوم واحد فقط، وتنتهي مراسم الصلاة داخل كنيسة التجلي الموجودة بدير سانت كاترين.