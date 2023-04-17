أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط.. استعدادات مكثفة

تستعد محافظة دمياط تحت إشراف مديرية الأوقاف بالتعاون مع الجهات التنفيذية لتجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط في عدد من المناطق والمدن، استعدادا لاستقبال الآلاف من المصلين، لأداء صلاة العيد، وتوفير أماكن للمواطنين في الساحات أو المساجد التي جرى تخصيصها.

وحول أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن» إنه بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر 2023 هناك استعدادات كبيرة بمختلف القرى والمدن، كما أنه جرت مناقشة طلبات الأهالي وتخصيص عدد الساحات المناسبة للمدن والمناطق السكنية الكبيرة والقرى، كما يجري الإشراف على تجهيز المساجد لاستقبال المصلين في عيد الفطر أبرزها مسجد البحر.

أبرز أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط وهي كالتالي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة إستاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخول.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة إستاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه يجري متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط، من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية والمرور على جميع الساحات وتجهيزها قبل انطلاق عيد الفطر، والتأكد من جاهزيتها بجانب متابعة المساجد التي جري السماح بها لأداء صلاة العيد.