أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم.. اعرف أقرب مسجد ليك

انتهت مديرية الأوقاف من إعداد بيان يضم أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم والتي بلغ عددها نحو 209 ساحات ومساجد في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك ضمن استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023 والذي يحل علينا بعد أيام قليلة، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أنّ أول أيام العيد سيكون الجمعة المُقبلة الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى تجهيز 209 مساجد وساحات لأداء صلاة عيد الفطر 2023 موزعة داخل المدينة وفي قرى ونجوع مراكز المحافظة.

وبلغ عدد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في قرى مركز الفيوم 48 مسجدًا وساحة بينهم 16 ساحة في مركز شمال، و32 في مركز جنوب والذين جاؤوا كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 إطسا

وتضمن مركز إطسا 43 مسجدًا وساحة ضمن قائمة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بينهم 19 ساحة ومسجد تابعين لإدارة إطسا شرق، و14 في إدارة إطسا غرب، و10 في إدارة إطسا الغرق والذين جاؤوا كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 طامية

وفيما يخص أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 طامية فقد بلغ عددها 35 ساحة ومسجد بينها 22 تابعين لإدارة طامية أول، و13 تابعين لإدارة طامية ثان كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 سنورس

وضمت قائمة أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 سنورس نحو 35 مسجدًا وساحة بينها 12 في إدارة سنورس أول، و14 في إدارة سنورس ثان، و9 في إدارة سنورس ثالث كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 يوسف الصديق

وشملت أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 يوسف الصديق 17 مسجدًا وساحة بينها 7 في إدارة يوسف الصديق، و10 في إدارة الشواشنة كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 البندر

وبلغ عدد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 البندر نحو 16 مسجدًا وساحة بينهم 11 في بندر الفيوم أول، و5 في بندر الفيوم ثان كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 أبشواي

وأخيرًا بلغ عدد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 أبشواي نحو 15 مسجدًا وساحة بينهم 9 في إدارة أبشواي، و6 في إدارة العجميين كالتالي: