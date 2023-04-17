عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بالفيوم.. 209 أماكن في 7 مراكز

أعلنت مديرية الأوقاف عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم، والتي بلغ عددها نحو 209 مساجد وساحات منتشرة في مختلف أرجاء المحافظة ومراكزها، والتي أنهت استعدادها لصلاة عيد الفطر 2023 بعد أيام قليلة.

وتستعرض «الوطن» عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم وأشهرها وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار العام وخصوصًا طوال شهر رمضان المبارك.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم لهذا العام بلغ نحو 209 مساجد وساحات مقسمة على 48 مسجدًا وساحة في مركز الفيوم، و43 مسجدًا وساحة في مركز إطسا، و35 مسجدًا وساحة في مركز طامية، و35 مسجدًا وساحة في مركز سنورس، و17 مسجدًا وساحة في مركز يوسف الصديق، و16 مسجدًا وساحة في مدينة الفيوم، و15 مسجدًا وساحة في مركز أبشواي.

أين تصلى صلاة العيد؟

وتجيب دار الإفتاء عن سؤال العشرات حول أين تصلى صلاة العيد؟ بأنّ صلاة عيد الفطر من الصلوات التي تصلى في الساحات والمساجد الجامعة، مع إجازة صلاة المسلم في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة على هيئتها المعلومة وفي وقتها المعلوم.

هل صلاة العيد لها وقت محدد؟

وحول سؤال هل صلاة العيد لها وقت محدد؟ فإنّها يدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، كما حدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

كيف نصلي صلاة عيد الفطر

وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها، كيف نصلي صلاة عيد الفطر؟ حيث كشفت أنّ صلاة العيد سنُة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتم أدائها من خلال أن يقوم المسلم بصلاة ركعتين تتضمن الأولى سبع تكبيرات بعد الإحرام قبل القراءة، بينما في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة، ثم يجلس المُسلم للتشهد ويُسلم بعد ذلك.