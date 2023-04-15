أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في المحافظات.. تخفيضات تصل لـ 30% 

شهدت أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في المحافظات، تخفيضات حتى 30% في العديد من الأسواق التجارية، وسط إقبال من المواطنين لشراء مستلزمات العيد.

أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في المحافظات

وفي محافظة بورسعيد قال محمد كراكيب صاحب محل ملابس «استوكات» بشارع النصر إن أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في المحافظات، بها تخفيضات حتى 30% على جميع ملابس ومستلزمات العيد لتسهيل الشراء واستعرض الأسعار.

بنطلون جينز يبدأ من 100 جنيه

تيشيرت أطفال يبدأ من 50 جنيه

جيب أطفالي يبدأ من 50 جنيه

فستان حريمي يبدأ من 200 جنيه

بينما أوضحت مني مولا صاحبة محل بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية أنها حرصت على تقديم عروض أسعار لملابس العيد خاصة الأطفال باعتبارهم الفئة الحريصة على شراء لبس العيد وتخفيضات بدأت من 30%.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر بنطلون ليجن 110 جنيه شيرتات حريمي بداية من 80 جنيه. سعر فساتين للأفراح والخطوبات في تباع من 700 جنيه وحتي 2500 جنيه.

وكشف محمود البرنس تاجر ملابس بسوق المنشية بالإسكندرية، أن أسعار الملابس كالتالي:

تتراوح أطقم ملابس الأطفال من 250 جنيهًا وحتى 400 جنيه.

والملابس الحريمي تبدأ من 150 جنيهًا مصريًّا وحتى 450 جنيهًا.

والملابس الرجالي تبدأ من 130 جنيهًا مصريًّا وحتى 400 جنيهًا.