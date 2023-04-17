حبس المتهمين بحيازة الأسلحة النارية في قنا

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين في قضية حيازة الأسلحة النارية بقنا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط 30 قطعة سلاح ناري

جاء ذلك عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن قنا من ضبط عدد 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «15 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 7 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 24 متهما مقيمين بدائرة مركزي شرطة «أبوتشت- فرشوط» لعدد 17 منهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

كشف المحامي محمود عبدالله، عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأضاف حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.