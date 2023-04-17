إصابة 4 أشخاص في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم عدة سيارات على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وجرى نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة 4 أشخاص في حادث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تصادم عدة سيارات على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

نقل المصابين الى مستشفى العاشر من رمضان

وتم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف لمباشرة الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتبين من الفحوصات الأولية أن الإصابات تتراوح بين كسور مختلفة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.