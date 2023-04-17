موعد صلاة العيد 2023 في جدة.. «باقي أيام»

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الشهر الفضيل، ما يجعل الكثيرون يهتمون بمعرفة موعد صلاة العيد 2023 في جدة، الذي يخرج فيه المسلمون سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة لأداء الصلاة ومعهم النساء والأطفال، وحددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسعودية موعد الصلاة.

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن» موعد صلاة العيد 2023 في جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

موعد صلاة العيد 2023 في جدة

ووفق المعلن فأن موعد عيد الفطر المبارك بطريقة فلكية، هو يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، حيث يكون الشهر المبارك نحو 29 يومًا.

لكن شرعًا سيتم تحري هلال شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل 29 رمضان مساءً بعد صلاة العشاء.

ويكون موعد صلاة العيد 2023 في جدة، في تمام الساعة 6:12 صباحًا وتستمر حتى الظهيرة.

ويتم تحديد موعد صلاة العيد من بداية شروق الشمس وحتى وصولها قيد رمح، أي ما يعادل ما بين 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس.

أماكن صلاة العيد في جدة 2023

وجاءت أماكن صلاة العيد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية كالآتي: الفيصلية القدس، منطقة غليل، ساحة دوار البلدية بالأمير فواز، ساحة الصلاة بالكيلو 10 مكة، جوار الغاز بالكيلو 14، منطقة المحاميد، منطقة ذهبان، جامع الدريبي، باب شريف، مدائن الفهد، حي القحاطين، مصلي المطيري، السفران، حي الربوة، دوار البلدية، مصلي العيدين الجنوبي