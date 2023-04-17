موعد صلاة العيد 2023 في المغرب.. الأماكن ومظاهر الاحتفال

ينتظر الكثير من المغتربين والموجودين داخل دولة المغرب معرفة موعد صلاة العيد 2023 في المغرب، ووفقا للحسابات الفلكية فقد يكون شهر رمضان المبارك لعام 2023 مدته 29 يوما.

موعد صلاة العيد 2023 في المغرب

ومن المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتحري هلال شهر شوال المبارك لعام 2023 يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل 2023، وستعلن بعدها معرفة موعد صلاة العيد 2023 في المغرب، وفقًا للتقويم الهجري المعتمد في المملكة المغربية.

ويجري تحري هلال شهر شوال شرعًا بالرؤية، ومن المتوقع أن يتم ذلك يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023، وسيتم بعدها تحديد موعد صلاة العيد 2023 في المغرب، وذكرت وزارة الأوقاف المغربية أن صلاة عيد الفطر في المغرب تقام عند الساعة 4:47 صباحًا.

عيد الفطر عند المسلمين

ويعد عيد الفطر من الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، إذ يحتفل به المسلمون حول العالم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويتميز هذا العيد بالفرح والسعادة، ويتبادل المسلمون التهاني والزيارات والهدايا، ويودون بعضهم البعض بهذه المناسبة السعيدة.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في المغرب

وعند الحديث عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد، واقتراب موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب، يمكن ذكر أبرز أشكال الاحتفال بهذه المناسبة، ومن بين هذه المظاهر:

استخدام أفضل العطور: يحرص الكثير من المسلمين على استخدام العطور في هذه المناسبة لتعكس سعادتهم وبهجتهم.

التكبير: يستحب التكبير في العيدين للمسلمين، ويمكن أداؤه من غروب الشمس ليلة عيد الفطر وحتى صلاة العيد في البيوت والأسواق.

لبس الملابس الجديدة: يعتبرها الناس من أهم مظاهر البهجة في هذه المناسبة، ويتوجهون إلى النزهات والتجمعات العائلية.

تبادل التهاني والهدايا: يتبادل المسلمون التهاني بعيد الفطر ويهديون بعضهم البعض الحلويات والهدايا.

الاجتماعات العائلية: يحرص المسلمون في المغرب على الاحتفال بعيد الفطر مع أفراد عائلاتهم وتناول الطعام وقضاء الوقت معًا.

المأكولات الخاصة: يتميز عيد الفطر في المغرب بتناول بعض المأكولات الخاصة، التي تختلف حسب الثقافة والتقاليد المختلفة.

أشهر الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر 2023 في المغرب

وتوجد العديد من الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر في المغرب، وفيما يلي بعض أهم الساحات المعروفة التي تستخدم لهذه الغاية:

ساحة محمد الخامس في الدار البيضاء، وتُعد هذه الساحة واحدة من أكبر الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر في المغرب، وتتسع لعدد كبير من المصلين، وساحة الشهداء في الرباط، وساحة الأمير مولاي الحسن في الرباط

وتعتبر ساحة الاستقلال في الدار البيضاء من أهم الساحات في مدينة الدار البيضاء، وساحة الحكمة في مراكش: وهي من أشهر ساحات العيد في مدينة مراكش، وتتسع لعدد كبير من المصلين، وساحة الأمير عبد القادر في فاس، وهي مخصصة لصلاة العيد بمدينة فاس القديمة.

مساجد صلاة عيد الفطر في المغرب

وهذه بعض الأماكن الشهيرة التي تستخدم لصلاة عيد الفطر في المغرب، ويمكن أيضًا تحديد المواقع الأخرى للصلاة في كل مدينة وقرية في المغرب بشكل مسبق ويتم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة قبل صلاة العيد.

ومن بعض المساجد المشهورة والتي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في المغرب، مسجد عقبة بن نافع الفهري، ومسجد ابن ناصر، ومسجد أغمات، ومسجد طارق بن زياد، ومسجد الحسن الثاني، وجامع الكتبية، والجامع الكبير بطنجة، ومسجد تينمل.

إجازات عيد الفطر 2023 في المغرب

ووفقًا للتقويم الرسمي للأعياد في المغرب، فستكون إجازة عيد الفطر لعام 2023 مدتها 4 أيام، بدءًا من يوم الخميس 29 رمضان، الموافق 20 أبريل، وتستمر حتى الأحد 23 أبريل 2023، وسيحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية خلال هذه الفترة.