الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. أمطار رعدية في عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة عودة سقوط الأمطار مرة أخرى، مع تكون الأتربة العالقة نهاراً وانعدام فرص تكون الشبورة المائية على جميع المحافظات، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة إلى سقوط أمطار تصل إلى رعدية، لا سيما في السلوم ومطروح.

سقوط أمطار رعدية على المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس مشمس نهارا حار بارد ليلاً، وتسجل العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، مع وجود أتربة عالقة، وسرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.

وتسجل درجة الحرارة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وبلغت سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة مع طقس معتدل الحرارة ليلا ونهارا.

درجات الحرارة غدا

ويأتي طقس غدا في محافظات شمال الصعيد مائل إلى الحرارة، إذ تسجل العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مع وجود أتربة عالقة، كما تسجل سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة.

وترتفع درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، لتسجل العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة، مع طقس مائل إلى الحرارة نهاراً معتدل ليلاً.