حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير للسائقين من ظاهرتين جويتين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى الرياح المحملة بالرمال والأتربة، إذ يعملان على حجب الرؤية الأفقية أحياناً لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات ذكر البيان تعرض القاهرة الكبرى إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية مع وجود أتربة عالقة، وطقس مشمس وسجلت العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 19 درجة.

وأشار البيان تعرض محافظات الوجه البحري إلى ظاهرة الشبورة المائية والأتربة العالقة على مدار اليوم وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية تشهد نشاطا للرياح التى سجلت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وتأثر ظاهرتين الشبورة المائية والأتربة العالقة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع طقس مشمس وارتفاع في درجة الحرارة إذ سجلت العظمى في جنوب الصعيد 36 درجة وفي شمال الصعيد 35 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات من الشبورة المائية نظراً لحجب الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة العالقة.