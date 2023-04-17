حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالمرج

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الإتجار بمخدر الهروين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.